Florin Citu, despre campania de vaccinare: "Vom ajunge la 220.000 de doze saptamanal in februarie"

"Toti profesorii ar trebui sa se vaccineze"

Noile categorii de persoane care se pot vaccina in etapa a doua

"In etapa a doua intra personalul cheie din institutiile publice si le spun conducatorilor institutiilor sa aiba in vederea personalul esential. Am introdus si personalul navigant si au fost introduse in etapa a treia persoane esentiale din sectorul privat. E un document flexibil care poate sa fie modificat in functie de cum vedem evolutia din teren si cum primim vaccinuri", a explicat seful Executivului.Premierul Florin Citu a declarat ca Romania va putea accelera faza a 3-a de vaccinare, in care se va putea imuniza publicul larg, daca si al treilea vaccin produs de AstraZeneca va fi aprobat pentru utilizare in UE."Al doilea act normativ prezinta strategia si care sunt persoanele care se vor vaccina in etapa a doua si aici e vorba de categoriile esentiale. Am discutat ca strategia esentiala sa fie regandita. Urmeaza etapa a treia in care avem alte categorii esentiale, care ar fi fost in etapa a doua. In etapa a doua intra personalul cheie din institutiile publice si le spun conducatorilor institutiilor sa aiba in vederea personalul esential.Am introdus si personalul navigant si au fost introduse in etapa a treia persoane esentiale din sectorul privat. E un document flexibil care poate sa fie modificat in functie de cum vedem evolutia din teren si cum primim vaccinuri. Sunt peste 2 milioane de vaccinuri care vin de la Pfizer, dar in planul initial avem si Moderna care trebuie sa vina cu 400.000, mai este si Astra Zeneca. Pe parcurs vom modifica si pentru accelerarea etapei a treia, in functie de cum vin vaccinurile.A fost accelerata si etapa a doua. Etapa a doua a inceput mai devreme cam cu doua saptamani. Daca lucrurile merg bine vom accelara si etapa a treia. De aceea am si luat acele 8 milioane de vaccinuri. Daca Astra Zeneca se tine de plan se va accelera si etapa a treia. In acest moment vom ajunge la 220.000 de doze saptamanal in luna februarie. 2,4 milioane de doze pana in martie, 400.000 de la Moderna ar trebui sa le primim pana in martie. Saptamana viitoare primim compensatoare. De saptamana viitoare primim 180.000", a declarat Florin Citu, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.Acesta a adaugat ca profesorii intra in etapa a doua."Profesorii sunt in etapa a doua. Toti profesorii ar trebui sa se vaccineze, doar sa doreasca sa se vaccineze, asa cum a fost cu medicii in etapa intai. In etapa a doua incercam sa mentinem acea distributie pe care am vazut-o si la inregistrare - 75% persoane peste 65 de ani, plus persoane cu boli cronice. Restul sunt persoane esentiale in functionarea statului. In etapa a treia va spun ca sunt special persoanele care intra in legatura directa cu mai multi cetateni, dar din sectorul privat. Persoanele care lucreaza la casierie in supermarketuri, persoane care lucreaza la banci in fata vor intra in etapa a treia", a completat Citu.Persoanelor cu varsta peste 65 de ani, bolnavilor cronici si angajatilor din domenii esentiale li se adauga persoanele cu dizabilitati, insotitorii acestora si persoanele fara adapost. -personal-cheie pentru functionarea institutiilor statului, respectiv Parlament, Curtea Constitutionala, Presedintie, Guvern, Consiliul Economic si Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Nationala a Romaniei, ministere si institutii subordonate acestora-personalul in activitate din cadrul celorlalte institutii din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, precum si executorii judecatoresti, interpretii si traducatorii autorizati de Ministerul Justitiei si avocatii inscrisi in tabloul avocatilor intocmit potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.-personalul navigant roman maritim si fluvial;-personalul roman care isi desfasoara activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol)-personalul roman care isi desfasoara activitatea pe unitati mobile de foraj marin (nave tip FPSO si nave tip FSU).-personalul care lucreaza in domeniul pompelor funebre, direct implicat in manipularea cadavrelor umane;-personalul din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului/serviciul public de asistenta sociala care isi desfasoara activitatea in relatie directa cu beneficiarii;-persoanele care asigura asistenta medicala si sociala persoanelor prevazute la pct.(iii) al lit.a);-personalul din administratia publica locala;-lucratorii din agricultura si din industria alimentara de alimente esentiale;-personalul din Administratia Nationala de Meteorologie-membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de cariera si reprezentantelor organizatiilor internationale din Romania, inclusiv membrii de familie care ii insotesc, detinatori de carti de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;personalul civil si militar care urmeaza sa execute misiuni in afara teritoriului national, inclusiv membrii de familie care ii insotesc la post, anterior plecarii in misiune;inspectorii sociali din cadrul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si a structurilor subordonate acestora.-personalul Curtii de conturi a Romaniei si ai camerelor de conturi judetene si a municipiului Bucuresti -personalul din cadrul aparatului central si local al Consiliului Concurenteisportivii componenti ai loturilor nationale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificati individual la jocurile olimpice precum si staful tehnic care participa la pregatirea acestor sportivi.