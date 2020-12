Florin Citu, despre demararea campaniei de vaccianre: Incepe lupta prin care ne putem recastiga viata normala

"Prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in Romania si un moment istoric/de referinta pentru tara noastra, in lupta impotriva virusului care a rapit prea multe vieti si a bulversat intreaga lume! Mihaela Anghel, asistent medical din echipa care a preluat primul pacient confirmat cu SARS-CoV-2 in tara noastra, a primit si primul vaccin impotriva COVID-19. Dupa 10 luni de la primul caz de infectare din Romania, incepe lupta prin care ne putem recastiga viata normala. Vaccinarea impotriva COVID-19 incepe cu oamenii fara de care sanatatea romanilor nu ar mai putea fi asigurata", scrie Citu pe Facebook El subliniaza ca vor fi vaccinuri gratuite pentru toti cei care doresc sa se imunizeze, iar pentru cei care "inca ezita", specialistii vin cu informatii solide, validate stiintific, care sa-i ajute sa ia decizia corecta."Vaccinarea este sigura, este voluntara/ neobligatorie si nu vor fi impuse restrictii pentru cei care nu se vaccineaza! Vaccinarea impotriva COVID-19 reprezinta calea cea mai rapida si mai sigura de gestionare a pandemiei, de limitare a acesteia. Vaccinarea, impreuna cu respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inclusiv in perioada Craciunului si a Anului Nou, ne ofera sansa revenirii la normalitate", mai spune premierul.Seful Executivului reaminteste ca Romania a primit sambata primele 10.000 de doze de vaccin si saptamanal va primi in jur de 140.000 de doze."Romania va beneficia de aproximativ 10 milioane de doze de vaccin. Primii pasi din cadrul campaniei de vaccinare s-au desfasurat ireprosabil pana acum si sunt sigur ca aceasta campanie se va derula foarte bine in continuare", sustine Citu.El aminteste si de existenta platformei nationale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 - Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.Prima persoana din Romania care a fost vaccinata impotriva COVID-19 este o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti Mihaela Anghel este asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2.Ea a primit prima doza de vaccin, duminica, la ora 9,00, in aplauzele cadrelor medicale de la Institutul Matei Bals din Capitala.La eveniment a asistat si noul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu Campania de vaccinare anti-COVID demareaza duminica, fiind vizat, in prima faza, personalul medico-sanitar din toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus.