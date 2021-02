Florin Citu, despre sporurile bugetarilor: "Dorim sa facem aceasta legatura intre performanta si venituri. Era vorba ca salariul presedintelui sa fie cel mai mare"

Citu sustine ca scopul nu este de a elimina sporurile, ci de a face legatura intre veniturile bugetarilor si performanta."Era vorba ca salariul presedintelui sa fie cel mai mare, de aici au fost tot felul de exceptii", a afirmat premierul, precizand ca aceste exceptii vor trebui corectate prin noua lege a salarizariiFlorin Citu a fost intrebat daca vor exista modificari inca din acest an. "Haideti sa vedem cum arata Legea salarizarii. Obiectivul meu nu este de a elimina ceva este acela de a reaseza modul in care noi... sau veniturile sunt alocate in sectorul public. Dorim sa facem aceasta legatura intre performanta si venituri.Despre asta este vorba. In acelasi timp avem si alte cateva principii, unul care a fost anuntat de foarte multe ori in spatiul public, era vorba ca salariul presedintelui sa fie cel mai mare salariu in sectorul bugetar. De aici au fost tot felul de exceptii. Vrem sa corectam aceste exceptii. Vreau sa fim foarte clari, noua lege a salarizarii unitare vrea sa faca aceasta modernizare", a declarat premierul.Acesta a reiterat ideea ca va propune coalitiei ca functiile de conducere sa fie ocupate cu mandat de 6 ani, iar la fiecare trei ani sa se face o reevaluare a activitatii. In plus, fiecare persoana sa aiba dreptul la cel mult doua mandate, dupa care sa fie obligata sa se mute in alt departament."Asta inseamna un corp de functionari publici", sustine premierul.