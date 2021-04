Premierul Florin Citu crede ca este realista tinta de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie: "E prima data cand putem sa vedem revenirea la normalitate"

"E prima data cand putem sa vedem revenirea la normalitate (...) Cred ca putem discuta de unele masuri de relaxare de la 1 iunie: evenimente unde oamenii sunt vaccinati, restaurante care sa nu mai depinda de rata de incidenta, daca tot personalul este vaccinat. Putem sa discutam multe lucruri la care visam de 1 an de zile . Incepe si perioada concediilor", a declarat Florin Citu luni seara la TVR.Acesta sustine ca tinta de 5 milioane de vaccinati pana la 1 iunie este "realista". Premierul a mai spus ca oamenii se vor vaccina, dand exemplul verii 2020, cand oamenii care au vrut sa mearga in concediu si-au facut testele PCR necesare calatoriilor. Tinta noastra este de 10 milioane de doze facute pana in septembrie . Cum am primit mai multe vaccinuri, cum am deschis noi centre, nu vrem ca oamenii sa stea pe liste sau la cozi. Sunt convins ca firmele isi vor vaccina angajatii pentru ca nimeni nu vrea sa aiba un focar in firma lui pentru ca inseamna activitate blocata. Asa va fi si in cazul restaurantelor. Trebuie sa luam presiunea de pe spitale. Dupa 70% vaccinati vom putea vorbi si de scoaterea mastii", a mai spus Florin Citu. Despre cele 13 judete in care nu mai exista persoane care asteapta pe listele de vaccinare , premierul a spus ca este un lucru bun pentru ca inseamna ca oamenii nu mai asteapta pentru a se vaccina.