Florin Citu, discutie telefonica cu premierul Frantei: "Am reiterat cat de importante sunt companiile franceze pentru relansarea economica a Romaniei.

"Am avut prima convorbire in calitate de prim-ministru cu omologul meu francez, domnul Jean Castex. M-am bucurat sa constat continuitatea relatiilor bilaterale dintre Franta si Romania, relatii care au o istorie lunga si de succes in mai multe domenii. Dincolo de discutiile referitoare la evolutia pandemiei si a procesului de vaccinare din cele doua tari, am reiterat cat de importante sunt companiile franceze in procesul de relansare economica a Romaniei.Totodata, premierul Castex a exprimat sprijinul deplin pe care Franta il va da in continuare Romaniei in toate proiectele noastre in plan extern si nu numai", a scris Citu, pe pagina sa de Facebook