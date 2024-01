Citu, dupa ce Romania a castigat procesul cu fratii Micula: Am salvat 2,4 miliarde de euro. Dragnea, Ciolacu si PSD au pierdut primele procese

Romania a castigat vineri al doilea proces intentat de fratii Micula si astfel au fost salvate 2,4 miliarde de euro, a scris sambata pe pagina sa de Facebook ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu.

"Dragnea, Ciolacu si PSD au pierdut primul din cele doua procese cu fratii Micula.

(...) Ieri, PNL a demonstrat ca se poate, si am castigat al doilea proces intentat Romaniei de fratii Micula. Daca nu ai interese personale, se poate sa castigi si pentru Romania. Am salvat 2,4 miliarde de euro in timp ce gasca Dragnea-Ciolacu-PSD au pierdut 900 milioane de lei", a explicat ministrul.

Conform unui comunicat al firmei de avocatura Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), printr-o hotarare arbitrala emisa la data de 5 martie, Tribunalul arbitral international, constituit sub auspiciile Centrului international pentru reglementarea diferendelor relative la investitii (ICSID) de pe langa Banca Mondiala, a respins pretentiile impotriva Romaniei in valoare de peste 9 miliarde de lei formulate de Ioan si Viorel Micula si de mai multe societati romane asociate acestora, inclusiv S.C. Scandic Distilleries SA.. De asemenea, Tribunalul a obligat reclamantii sa ramburseze Romaniei 75% din costurile legale si alte cheltuieli pe care le-a suportat pentru a se apara impotriva pretentiilor si a cheltuielilor de arbitraj.

"Hotarare arbitrala incheie un arbitraj initiat de Reclamanti in anul 2014 in baza Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor. In cadrul arbitrajului, Reclamantii au sustinut ca Romania si-a incalcat obligatiile internationale in temeiul Tratatului, nereusind sa aplice in mod adecvat legile privind impozitarea bauturilor spirtoase si prin adoptarea unui nou regim de preturi pentru apa minerala", se mentioneaza in comunicat.

Tribunalul a decis ca reclamantii nu au aratat ca Romania nu a reusit sa isi aplice legile privind impozitarea in ceea ce priveste bauturile spirtoase si a constatat ca "Romania s-a angajat in eforturi serioase si vizibile pentru a isi aplica legile privind impozitarea in legatura cu alcoolul".

Potrivit Tribunalului, Romania "a aratat ca are un mecanism complex pentru aplicarea legilor sale, o strategie prin care se asigura aplicarea in mod eficient din perspectiva costurilor si o structura de executare atat la nivel de gospodarie individuala, cat si la nivel de producator industrial, implicand ANAF, Vama si DG Antifrauda".

In plus, Tribunalul a decis ca nu are competenta pentru a examina afirmatiile reclamantilor referitoare la regimul de stabilire a preturilor pentru apa minerala, pe baza faptului ca regimul a fost adoptat inainte de intrarea in vigoare a Tratatului in 2003.

Romania a fost aparata in cadrul arbitrajului de un consortiu format din firmele de avocatura "Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP" din Bucuresti si "LALIVE" din Geneva, Elvetia.

