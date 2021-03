Florin Citu, dupa videoconferinta cu prefectii: "Le-am cerut sa impuna respectarea stricta a regulilor aflate in vigoare"

"Vedem in 30 de judete si in Bucuresti o crestere continua a incidentei si, zilnic, avem noi localitati in zona rosie, pentru ca o minoritate prefera sa nu respecte regulile. Ne vom asigura ca tot mai multi se vor conforma, astfel incat majoritatea cetatenilor care respecta regulile sa nu fie afectati de comportamentul celorlalti", a scris Citu, pe Facebook El a precizat ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o, tot luni, cu reprezentantii autoritatilor locale din Bucuresti , au fost analizate solutii pentru ca regulile de prevenire a raspandirii virusului sa fie respectate pe strada, in mijloacele de transport , in centre comerciale, la terase si restaurante, in scoli, in institutiile publice si la locul de munca."Am constatat in ultima vreme o relaxare nepermisa daca vrem sa tinem sub control pandemia. Datoria noastra este sa ne asiguram ca masurile sunt respectate in toate cazurile, intrucat si-au dovedit eficienta. Vrem sa evitam carantina, pentru a nu afecta si mai mult activitatile economice", a transmis prim-ministrul. Potrivit acestuia, este "clar" nevoie de o implicare mai mare a autoritatilor in informarea populatiei cu privire la campania de vaccinare anti-COVID si la masurile luate."Sa tinem insa cont ca ne confruntam cu un val nou al pandemiei, cu tulpini mai usor transmisibile ale coronavirusului. Avem nevoie sa rezistam in urmatoarele saptamani, pentru ca in lunile aprilie si mai Romania va primi alte cateva milioane de doze de vaccin anti-COVID, dupa care vom putea frana evolutia imbolnavirilor prin continuarea in forta a campaniei de vaccinare", a completat Citu.