Florin Citu: Este nevoie de reforma din temelii in politie. In 30 de ani lucrurile s-au solidificat si romanii nu mai accepta

"Am spus ca trebuie reforma din temelii. Au fost 30 de ani de zile in care lucrurile s-au solidificat si pe care romanii nu le mai accepta in forma in care s-au solidificat. Si trebuie reforma din temelii. Am si spus acum cateva zile: nu-i mai vad pe liderii de sindicat din politie care erau toata ziua in fata Guvernului si imi cereau drepturi sa vina in aceste zile sa-mi spuna ce s-a intamplat, cum a fost posibil acest lucru", a afirmat Florin Citu la B1Tv, intrebat in legatura cu situatia din politie si raportul prezentat privind neregulile in cazul Onesti. Citu a spus ca cei care doar cer salarii mai mari nu vor avea in el un partener. "Haideti sa vedem daca nu au dotari, sa vedem unde este nevoie de dotari, cat s-a cheltuit pentru pregatire si asa mai departe. Putem pune lucrurile pe masa, transparent. Daca doar stam si cerem salarii mai mari si drepturi mai multe, nu vor avea in mine un partener, daca sunt de acord si vor sa faca reforma, toti cei care vor sa faca reforma a statului vor avea in mine un partener", a adaugat premierul. Imputernicitul adjunct al inspectorului general al Politiei Romane , Florentin Bracea, a declarat, joi, ca politistii care au intervenit in cazul Onesti nu stiau ca autorul crimelor avea antecedente penale. "O prima concluzie a anchetei - politistii care au intervenit nu au documentat profilul autorului", a spus Bracea intr-o declaratie de presa la sediul IGPR.