Florin Citu: "Eurostat confirma revenirea economiei. Am luat cele mai bune masuri, chiar daca am fost sabotati constant de socialistii de la PSD"

"Eurostat confirma revenirea in V a economiei. Romania a avut cea mai mare crestere economica din ue in trimestrul IV din 2020", a scris, marti, pe Facebook , Florin Citu.Premierul a apreciat ca au fost luate cele mai bune decizii in 2020, in ciuda opozitiei PSD."Multumesc pentru ca am facut echipa in cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri in 2020. Chiar daca am fost sabotati constant de socialistii de la PSD. Continuam la fel si in perioada 2021-2024 si rezultatele se vor vedea imediat", a mai afirmat premierul.