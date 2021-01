Florin Citu: "Guvernul a aprobat un memorandum privind finalizarea MCV". Care este termenul limita impus de guvern

"Este un angajament politic al acestei coalitii si vom face demersuri prioritare pentru a finaliza Mecanismul de Cooperare si Verificare si, bineinteles, este vorba despre legislatia din domeniul Justitiei. Acest memorandum arata clar un calendar din partea Guvernului, impreuna cu Parlamentul, cu coalitia din Parlament, pentru a rezolva aceasta problema. Este un lucru foarte important, acest Guvern si-a asumat si aceasta coalitie de guvernare si-a asumat rezolvarea MCV-ului in baza recomandarilor. Este un calendar ambitios, incercam pana in iunie", a declarat Florin Citu la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.Vicepremierul Dan Barna a declarat si el pe acelasi subiect: "MCV-ul a devenit un fel de Fata Morgana. Prin memorandum am decis ca pana la finalul lunii februarie sa avem aprobarea de catre Guvern a legii privind desfiintarea SIIJ, astfel incat sa indeplinim o solicitare de la nivel european. Ne dorim ca pana la final de aprilie sa fie adoptata in Guvern legislatia privind repararea legilor justitiei si trimiterea ei in Parlamnet si speram procedura de urgenta pentru a intruni solicitarile CE, Comisiei de la Venetia, GRECO, astfel incat ridicarea MCV sa fie o realitate pentru Romania".Prim-ministrul Romaniei a declarat saptamana trecuta ca desfiintarea Sectiei Speciale este o prioritate in contextul mai larg al obligatiei de a respecta recomandarile Comisiei Europene si de a scapa de MCV.CITESTE SI: