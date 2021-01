Florin Citu i-a transmis omologului sau olandez ca Romania este ''pe deplin pregatita'' pentru a intra in zona Schengen

"In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promitatoare ale cooperarii dintre Romania si Tarile de Jos, concentrandu-ne pe consolidarea relatiilor economice si pe dinamizarea dialogului politic. Obiectivul nostru legitim de aderare la spatiul Schengen a fost unul dintre punctele esentiale atinse in discutia cu prim-ministrul Rutte, caruia i-am transmis ca Romania este, fara indoiala, pe deplin pregatita pentru a intra in zona Schengen", a scris Citu, pe Facebook Potrivit prim-ministrului, discutiile au vizat si evolutia pandemiei de COVID-19 si desfasurarea procesului de vaccinare.Citeste si: