Florin Citu: "Impotriva tuturor celor care nu ne dadeau sanse, Romania are o campanie de vaccinare de succes. Suntem pe locul 7 in lume"

3.800 de cadre didactice au fost vaccinate

"Cel mai important lucru in acest an este campania de vaccinare. Pana acum, Romania, impotriva tuturor celor care nu ne dadeau sanse, are o campanie de vaccinare de succes. Suntem in UE pe locul 3 in ceea ce priveste persoanele care au fost vaccinate cu doua doze si la nivel global suntem pe locul 7. Nu cred ca exista cineva care sa dea aceasta varianta cand a inceput aceasta campanie, nu se gandea nimeni ca Romania va avea o campanie de succes. Exact ca anul trecut, ne facem temele, luam un plan si-l indeplinim", a afirmat premierul. Campania de vaccinare a inceput in 27 decembrie , pana in prezent fiind vaccinate 1.466.649 de persoane. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate miercuri, cand s-au deschis, in Bucuresti si in 22 de judete, centrele separate pentru personalul din invatamant."Dascalii din Romania au inceput sa se vaccineze de astazi, in Bucuresti si alte 22 de judete din tara. 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate cu AstraZeneca (1.748) si Pfizer (2.052), reprezentand 20.8 % din totalul persoanelor vaccinate astazi cu prima doza (18.262)", au transmis reprezentantii CNCAV.Actiunea de imunizare destinata personalului didactic va continua, la nivel national, pana in 10 martie.