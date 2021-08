Val de ironii pe Facebook după ce Florin Cîțu a subliniat ce înseamnă cuvântul „liberalism”. „Ce scrie în DEX la alegeri în două tururi și la pensii speciale?”

Postarea premierului a atras sute de comentarii, în care internauţii i-au răspuns premierului prin definiţia altor cuvinte, precum „cârpă”, „mitomanie”, „cleptocraţie” sau „corupţie”."LIBERALÍSM s. n. 1. Doctrină politică și economică bazată pe ideea dreptului individului la egalitate, proprietate, libertate de expresie și acțiune, care proclamă principiul neintervenției statului în economie, existența economiei de piață etc.SURSA: dexonline.ro. La mulți ani celor care vorbesc limba română!", a scris premierul.Postarea premierului a atras peste 800 de comentarii și peste 50 de distribuiri la ora redactării acestui articol, mulți utilizatori răspunzându-i ironic prin definiția altor cuvinte din DEX:„CẤRPĂ, cârpe, s. f. Bucată de pânză sau de stofă (veche), folosită de obicei în gospodărie (la ștergerea prafului, a vaselor etc.), ca materie primă în industria hârtiei etc. ♦ Scutec. ♦ Fig. Om fără personalitate, care face întotdeauna orice i se spune. – Din bg. kărpa, sb. krpa.", scrie un utilizator."CLEPTOCRAȚÍE s. f. Tip de guvernare în care membrii săi caută, în primul rând, să obțină avantaje personale (materiale, sociale, politice etc.), pe seama celor în numele cărora guvernează. Din engl. kleptocracy, format din gr. klepto- (< kleptein = a fura) + gr. -kratia (< kratos = putere, forță). Tot din DEX.", scrie un altul."CORÚPȚIE s. f. 1. Abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie. La mulți ani limba română!!!! Sursa: Parlamentul României", postează un alt utilizator.GẤNGAV, -Ă, gângavi, -e, adj., s. m. și f. (Persoană) care vorbește greu, nedeslușit și împiedicat, repetând silabele; gângăvit, bâlbâit. [Acc. și: gângáv] – Din sl. gongnavŭ.MITOMANÍE s. f. Boală mintală caracterizată prin nevoia patologică a unor persoane de a altera adevărul, de a fabula, de a inventa povești care le avantajează; p. gener. mania de a minți. – Din fr. mythomanie.PUȘCĂRIÁȘ, -Ă, pușcăriași, -e, s. m. și f. Persoană care este (sau a fost) deținută într-o pușcărie; deținut. [Pr.: -ri-aș] – Pușcărie + suf. -aș”, sunt doar o parte din răspunsurile primite de premierul Cîțu.Unul dintre internauţi a afirmat că "nu este liberalism când unii beneficiază de pensii speciale, inventate de PSD, dar susţinute în continuare de PNL şi USR+Plus. Nu au contribuit cu nimic şi nu au ajutat ţara şi nu merită a fi remuneraţi în plus, faţă de alţi români."„Alea cu egalitate, proprietate, libertate (mai ales de expresie și acțiune!!!),(ne) intervenția Statului in economie (vezi achiziții directe pe stare de alertă!), sunt studiate toate? Le înțelegeți sensurile, implicațiile și efectele? "Decât " întreb...”„Bravo. Ce egalitate este intre plagiatori si neplagiatori, intre sinecuristi si oamenii care nu sunt rude cu politrucii, intre cei cu pensii speciale si pensionarii de rand? Ăsta e liberalism?”„Da, da, dexonline este locul perfect pentru a înțelege și defini doctrine politice. Bun nivelul, ana are mere: )”