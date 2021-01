Florin Citu, multumit de ritmul vaccinarii: Datele arata clar ca Romania este printre tarile care au pregatit foarte bine aceasta campanie

Ce spune Florin Citu despre etapa a treia A

Romania, peste media blocului comunitar si locul 9 in Uniunea Europeana din punct de vedere al dozelor administrate la 100 de locuitori "Campania de vaccinare merge bine. Toate tarile depind de numarul de doze de vaccin . Totusi, datele arata clar ca Romania este printre tarile care au pregatit foarte bine aceasta campanie.Continuam in acelasi ritm si pastram obiectivul de a vaccina 10.4 milioane de romani , cu ambele doze, pana la sfarsitul lui septembrie si cel putin 1.2 milioane romani, cu ambele doze, pana la 29 martie.Foarte important!In continuare trebuie sa respectam regulile de protectie anti-coronavirus PESTE TOT si TOT TIMPUL. Doar asa am reusit sa reducem numarul de infectari pana acum", a scris acesta pe Facebook. Premierul Florin Citu a anuntat miercuri , dupa sedinta de Guvern in care a fost modificata strategia nationala de vaccinare, ca a fost introdusa etapa a treia A in care vor fi vaccinati cu prioritate angajatii esentiali din mediul privat."A fost introdusa etapa a treia A. Este o etapa intermediara, persoanele din sectorul privat care initial ar fi trebuit sa fie in etapa a doua vor fi acum in etapa a treia A. Sunt acele persoane care intra in legatura directa cu mai multi cetateni dar din privat, de exemplu personalul din banci, supermarketuri, etc.", a declarat premierul Citu.Florin Citu a mai spus ca se asteapta ca etapa a treia de vaccinare sa fie demarata mai repede, daca producatorii de vaccin vor respecta planul de livrare.CITESTE SI: