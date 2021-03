VIDEO Florin Citu, ordin direct ministrului Sanatatii: "Pana saptamana viitoare sa prezinte un raport cu masurile luate pentru valul trei al pandemiei"

"Am cerut Ministerului Sanatatii ca pana saptamana viitoare sa prezinte un raport al activitatii desfasurate incepand cu luna decembrie in vederea pregatirii pentru valul trei al pandemiei si bineinteles sa ne prezinte care sunt planurile pentru perioada urmatoare. Tot in sedinta de saptamana viitoare, vom avea, desi CNCAV are conferinta saptamanal, am cerut si CNCAV sa vina sa ne prezinte situatia. Ministerul Sanatatii, dar si CNCAV, impreuna sa prezinte", a declarat prim-ministrul.El a apreciat ca ar fi important ca Ministerul Sanatatii sa aiba, la fel cum face CNCAV, conferinta de presa saptamanal si sa prezinte evolutia planului prin care incercam sa oprim aceasta pandemie."Sper ca de saptamana viitoare sa nu fie doar o conferinta de presa a CNCAV, sa fie si a Ministerului Sanatatii, saptamanal", a afirmat Citu.