Florin Citu, despre nerespectarea restrictiilor de catre Raluca Turcan: "Am sunat-o dimineata si i-am zis sa se duca si sa isi plateasca amenda"

"Le-am cerut celor doi colegi sa plateasca amenda. Pe doamna Turcan am sunat-o astazi si i-am zis sa se prezinte si sa isi plateasca amenda singura. E toleranta zero in ceea ce priveste membrii cabinetului meu, dar toti romanii trebuie sa respecte legea", a declarat Citu.Ministrul Muncii, Raluca Turcan , si-a cerut scuze intr-un mesaj pe Facebook si a anuntat ca a cerut sa fie amendata pentru nepurtarea mastii."Am solicitat sa fiu amendata. Consider ca este corect, chiar daca au fost doar cateva momente si in tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatentie, pentru care imi pare rau, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepasare", a scris Raluca Turcan Raluca Turcan, ministrul Muncii, a participat sambata la o actiune de impadurire a zonei montane a orasului Talmaciu . Imaginile publicate pe Facebook de liberali arata ca nu au respectat normele de prevenire a COVID-19. Turcan apare in remorca unei masini, alaturi de alte opt persoane, inclusiv un copil, fara sa poarte masca de protectie.Unul dintre participantii la actiunea de sambata a fost internat la Spitalul Judetean Sibiu luni, fiind infectat cu COVID-19. Este vorba despre Adrian Bibu, administratorul judetului Sibiu, potrivit Turnul Sfatului.