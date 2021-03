Florin Citu cere actiuni ferme pentru respectarea restrictiilor si promite cresterea capacitatii de vaccinare pana la 100.000 de persoane zilnic

"Am continuat ieri discutiile cu reprezentantii autoritatilor locale - primari ai municipiilor si presedinti ai Consiliilor Judetene. Suntem preocupati cu totii sa protejam sanatatea si viata cetatenilor, sa mentinem economia deschisa. Sunt obiective comune, asumate responsabil si determinat, indiferent de formatiunile politice din care facem parte.Am facut apel la reprezentantii autoritatilor locale sa se implice in continuare in aplicarea cu fermitate a actualelor masuri de protectie sanitara, in derularea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 si in informarea corecta a oamenilor.Ar fi suficienta respectarea stricta a actualelor masuri - purtarea mastii sanitare in spatii publice, distantarea, evitarea aglomeratiei - in paralel procesul sustinut de vaccinare pentru a nu fi necesare alte decizii restrictive la nivel local sau carantinarea zonala pentru limitarea raspandirii virusului.Am analizat cu primarii si presedintii Consiliilor Judetene solutiile pentru ca pe strada, in mijloacele de transport in comun, in magazine sau piete, in scoli sau la locul de munca, toti cetatenii sa-si protejeze sanatate si sa nu ii puna in pericol pe cei din jur. Nu este permis ca o mana de oameni care incalca normele sanitare si legea sa puna in pericol viata si sanatatea majoritatii cetatenilor.Reprezentantii institutiilor statului - politistii, jandarmii - vor fi in mijlocul oamenilor si vor face verificari pentru ca legea sa fie respectata. Nu facem exceptii. Nimeni nu este mai presus de lege.In paralel, vom creste capacitatea de vaccinare, astfel incat, la jumatatea lunii aprilie sa ajungem la efectuarea zilnica a 100.000 de doze si sa patrundem mai mult in zonele rurale sau greu accesibile, cu centre mobile de vaccinare.Inteleg efortul facut de toata lumea in aceasta perioada, insa este nevoie sa continuam pentru ca in urmatoarele 2 luni cele cateva milioane de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi decisive pentru a depasi cu bine pandemia", a scris premierul Romaniei.