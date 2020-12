Florin Citu: Romanii vor avea nevoie de viza pentru a lucra sau a studia in Marea Britanie

"Pe 31 decembrie se finalizeaza Brexit -ul. Inseamna de la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va fi statut de stat tert in relatia cu Romania. Controalele vamale pentru toate bunurile care vor circula spre si inspre Regatul Unit, asadar toti transportatorii si operatorii economici romani care isi desfasoara relatia cu Regatul Unit vor trebui sa cunoasca si sa se conformeze noilor reglementari.Pentru calatoriile sub sase luni de zile romanii pot circula fara viza (in Regatul Unit). Pentru a lucra si studia in Regatul Unit romanii vor avea nevoie de viza de la 1 ianuarie 2021", a declarat premierul.CITESTE SI: Florin Citu a anuntat inghetarea salariilor bugetarilor