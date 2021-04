Florin Citu, despre sedinta de Guvern: "Nu suporta amanare". Ar urma sa participe si ministrii USR PLUS

Prim-ministrul a postat toate actele normative aflate pe ordinea de zi. "In sedinta de guvern de astazi vom aproba urmatoarele acte normative care nu suporta amanare.1. Hotarare de guvern : alocatiile de hrana pentru pacientii din spitale cu indicele preturilor de consum la marfuri alimentare in perioada 2018-2020, de 109,72% si am reglementat modalitatea de majorare a alocatiilor de hrana la solicitarea conducatorului unitatii sanitare, cu avizul consiliului de administratie, in conditiile identificarii altor surse de finantare decat sumele provenite din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate si de la bugetul de stat.2. Ordonanta de Urgenta care prevede ca personalul medico-sanitar care activeaza in centrele de vaccinare sa poata incheia contracte de prestari servicii ca persoane fizice. Aceste acte vor fi considerate vechime in munca si stagii de cotizare. Clarificam situatia statutului rezidentilor care lucreaza in aceste centre de vaccinare.3. Memorandum prin care Ministerul Sanatatii incheie o noua comanda pentru achizitionarea a 4.260.269 de doze optionale de vaccin impotriva COVID- 19 produs de compania BioNTech / Pfizer.4. Hotarare de Guvern, ajutorul umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, din rezerva Ministerului Sanatatii si care consta in acordarea a 132.000 de doze vaccin impotriva COVID 19, din numarul de doze achizitionate de Ministerul Sanatatii si livrate de catre Compania AstraZeneca.5. Ordonanta de Urgenta pentru programul de restructurare al CEO.6. PROIECT DE LEGE privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.7. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizarii si elaborarii cadrul legal privind salarizarea personalului platit din fonduri publice", a postat Citu pe Facebook Potrivit unor surse politice, ministrii USR PLUS ar urma sa participe la sedinta de la ora 13.00. Sedinta a fost amanata cu o zi in urma, dupa demiterea lui Voiculescu, potrivit unor surse politice. Premierul ar putea tine sedinta si fara membrii USR PLUS.Guvernul urmeaza se va reuneasca in sedinta joi, la ora 13.00, pe ordinea de zi figurand acte normative care "nu suporta amanare", dupa cum a anuntat premierul Florin Citu.Florin Citu l-a demis miercuri pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , si a preluat interimar acest portofoliu, ca urmare a refuzului vicepremierului Dan Barna de a-si asuma aceasta responsabilitate.Inaintea sedintei de joi a Guvernului, Citu are programate doua intalniri online cu reprezentantii directiilor de sanatate publica si managerii spitalelor suport COVID.