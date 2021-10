Premierul Florin Cîțu a primit cea de-a treia doză de vaccin anti COVID-19 VIDEO

Premierul Florin Cîţu a primit duminică, 3 octombrie, a treia doză de vaccin, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

”Prim-ministrul Florin Cîţu va primi astăzi, la ora 11.00, doza de rapel (booster) împotriva Covid-19”, a transmis, duminică, Guvernul.

Evenimentul a avut loc la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Premierul Florin Cîţu a primit prima doză de vaccin în luna ianuarie, la deschiderea celei de-a doua etapte din Campania naţională de vaccinare.

Șeful guvernului s-a vaccinat cu serul de la Pfizer.

"Astăzi am făcut cea de a treia doză recomandată de medici pentru a mă proteja in continuare de coronavirus. Ii incurajez pe toţi cei care au deja 6 luni de la prima schemă să vină să işi faca doza 3. In egala măsurpă îi incurajez şi pe cei care nu s-au vaccinat deloc să vină să o facă. Este o presiune mare pe spitale, iar singura solutie este sa ne vaccinăm", a declarat Cîţu.

Până sâmbătă seară, peste 155.000 de persoane primiseră cea de-a treia doză de vaccin.

Ads