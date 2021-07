Florin Citu vrea un raport de la Ministerul Sanatatii privind investitiile in sectiile de mari arsi dupa cazul Colectiv

"Aici ar trebui sa ne intrebam de ce familiile cer ca pacientii, in special pacientii arsi, sa fie transferati in strainatate. Cred ca este nevoie sa avem un raport al Ministerului Sanatatii sa ne spuna ce s-a facut cu investitiile care s-au facut in sistem dupa cazul Colectiv, sa vedem unde s-au dus acesti bani, daca sistemul de sanatate este mai pregatit decat atunci. Eu ma iau dupa ce spun familiile . Se pare ca de fiecare data, aproape, am avut si acea problema si la Piatra Neamt si acum familiile cer ca aceste persoane care au suferit in accident sa fie transferate in strainatate si atunci ar trebui sa stim exact cum s-au cheltuit acei bani", a afirmat Florin Citu , luni la Parlament.Chestionat ce actiuni concrete a facut pentru marii arsi, premierul a replicat: "Am facut un buget. Banii au fost alocati". Intrebat de ce a fost necesara interventia sa pentru transferul ranilor din incendiul de la Rafinaria Petromidia in strainatate, seful Guvernului a precizat ca a aflat in urma cu cateva zile ca familiile acestora au solicitat ca acesti doi pacienti sa fie transferati peste hotare. Am aflat acum cateva zile ca familiile au cerut ca cei doi pacienti sa fie transferati in strainatate. M-am interesat ce se face pentru ca acestia sa primeasca cele mai bune ingrijiri medicale. Este vorba de vietile unor oameni. Astazi, vedem s-a terminat cu bine, oamenii sunt transferati. Am vrut sa ma asigur ca dorinta familiilor este respectata, daca acestea doresc sa aiba cele mai bune ingrijiri. si ca cei doi pacienti au parte de cele mai bune ingrijiri. Ceea ce conteaza este ca acei oameni sunt transferati, dorinta familiei a fost respectata", a explicat Citu. Prim-ministrul Florin Citu a scris duminica pe Facebook ca in urma interventiei sale, cei doi raniti in incendiul de la Rafinaria Petromidia vor fi transferati in strainatate. Astfel, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane i-a transportat luni la un spital din Germania pe cei doi barbati care au suferit arsuri in acest incendiu.