Guvernul Romaniei a anuntat primii pasi pentru operationalizarea Centrului Cyber care va exista la Bucuresti

Ministerul Finantelor este institutia responsabila cu operationalizarea centrului

"Un al doilea memorandum important e cel de operationalizare a acestui Centru Cyber care va exista la Bucuresti. S-a decis un grup de lucru interministerial, pentru ca intr-un termen foarte scurt Centrul sa functioneze, sa devina operational si sa il avem ca institutie cu care Romania sa poata conta in scenariul european", a afirmat Dan Barna, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.Pe 6 ianuarie, Executivul a aprobat un memorandum privind aspecte organizatorice pentru operationalizarea Centrului de competente industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica al UE - Centrul Cyber, prima structura a Uniunii Europene care va avea sediul in Romania.Memorandumul a vizat desemnarea institutiei coordonatoare si constituirea unui Grup de lucru interinstitutional pentru identificarea setului de masuri necesar operationalizarii Centrului CYBER.Documentul a propus desemnarea Ministerului Finantelor ca institutie responsabila cu operationalizarea Centrului CYBER in Romania."In acest sens, propunem constituirea in cadrul Ministerului Finantelor a unei structuri functionale care va avea rolul de Unitate de Operationalizare a Centrului Cyber, prin intermediul careia se va asigura interfata intre angajatii viitorului Centru cu autoritatile si institutiile din Romania. Propunem ca Ministerul Finantelor sa fie institutia responsabila cu elaborarea cadrului normativ prin care se va asigura bugetul necesar inchirierii si administrarii sediului Centrului CYBER de la Bucuresti (chirii si utilitati), pe o perioada de 10 ani", conform documentului.Pentru asigurarea de catre Ministerul Finantelor a cadrului legal in vederea operationalizarii cat mai urgente a acestui centru la Bucuresti, se impune constituirea cu celeritate a unui grup de lucru interinstitutional, denumit in continuare GLI-CYBER, care va opera sub autoritatea Ministrului Finantelor si care va fi format din reprezentanti ai institutiilor cu atributii in gestionarea/ solutionarea aspectelor legate de operationalizarea Centrului, inclusiv aspectele vizand domeniul comunicatiilor si securitatii cibernetice, precum si ai altor institutii relevante deopotriva pentru operationalizarea si urmarirea indeplinirii acestui obiectiv important pentru Romania."GLI-CYBER va fi constituit prin Ordin al Ministrului Finantelor, iar atributiile acestuia, precum si nivelul de reprezentare solicitat din partea institutiilor mai sus mentionate, vor fi detaliate in actul de constituire", potrivit sursei citate.Tara noastra a fost desemnata, la finalul anului trecut, ca statul membru Uniunii Europene care va gazdui sediul Centrului Cyber.