Guvernul va aproba miercuri Ordonanta privind schema de ajutor de stat, de 500 de milioane de euro, pentru sectorul HoReCa

"La sedinta de guvern de azi vom da OUG-ul pe HoReCa, speram sa reusim sa o finantam din fonduri europene si sa gasim o solutie pentru cei care, desi au fost inchisi fortat in timpul pandemiei, nu sunt eligibili pe program", a postat oficialul guvernamental.Potrivit acestuia, bugetul schemei este de 500 de milioane de euro, adica 2,5 miliarde de lei, care provin in intregime doar din bugetul de stat."Este o suma colosala, mai ales intr-un an infernal bugetar. Ma voi lupta ca masura sa fie finantata pe fonduri europene. Nu de alta, dar cu banii acestia puteam incepe cea mai puternica reforma anti-saracie si pro-dezvoltare: Zero taxe pe salariul minim.Ca sa avem un ordin de marime, impactul aplicarii ei in agricultura ar fi sub un miliard de lei. Pentru o masura care ar scoate din saracie zeci de mii de romani, e foarte putin. Din pacate o vom aplica abia din 2022 intr-un sector care nu e inca ales, dar sper eu sa fie cel al agriculturii. Nu de alta, dar s-ar preta foarte bine. Si de acolo o extindem in tot restul economiei", a sustinut ministrul Economiei.Totodata, el s-a declarat contrariat de video-ul din parcarea de la partia de schi din Straja si a cerut o investigatie de la directia care se ocupa de turism.Clipul video a fost postat pe Facebook de un turist care a cumparat o cartela pe care scrie ca parcarea costa 15 lei pe zi, dar, la plecare, dupa trei zile, este pus sa plateasca 75 de lei.