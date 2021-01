Horatiu Moldovan, inlocuit in functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii de Monica Althamer

In Monitorul Oficial a fost publicata o decizie a premierului Florin Citu prin care Horatiu Moldovan este eliberat din functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii.In locul sau a fost numita, printr-o alta decizie a premierului, Monica Emanuela Althamer. Aceasta a fost propusa de USR pentru functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii.De asemenea, in Monitorul Oficial au fost publicate decizii ale lui Citu privind incetarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului in cazul lui Cristian Nevzoreanu, al Manuelei Harabor si al Madalinei Carmen Hristu.Citeste si: