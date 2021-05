Noua campanie de promovare a vaccinarii, lansata de premierul Citu. "Vaccinul este normalitate, sa pot sa-mi beau cafeaua alaturi de prieteni" VIDEO

Acesta raspunde la intrebarea "Ce contine vaccinul?" spunand "normalitate, sa pot sa-mi beau cafeaua alaturi de prieteni, aici, la interior, sa nu mai depindem de masca. Sa putem sa mergem la concerte, la plaja, fara griji, dar mai ales, sa pot sa-mi vad familia in siguranta. Lansez o provocare membrilor guvernului si liderilor coalitiei. Ce contine vaccinul pentru voi?""Astazi am lansat o noua campanie de comunicare pentru vaccinare. Bazata pe emotie, pe ce ne lipseste, de ce ne este dor. Am spus si eu ce contine vaccinul pentru mine. Provoc pe fiecare roman sa spuna: Ce contine vaccinul? Impreuna Invingem pandemia. Campania de vaccinare este a tuturor! Hai ca se poate!#CeContineVaccinul#ImpreunaInvingemPandemia", a scris premierul Florin Citu pe Facebook. Executivul a inceput o campanie de informare publica privind vaccinarea impotriva Covid-19. Ceremonia urmeaza sa aiba loc la Palatul Victoria , la ora 12.00."Joi vom lansa o campanie media pro-vaccinare. Avem aceste voci care sunt peste tot, anti-vaccinare, iar rolul meu este acela de a veni cu o campanie mai galagioasa, nu stiu daca pot sa o fac la fel de creativa, nu ma pricep la asa ceva, cei care sunt acolo vad ca au resurse foarte mari si sunt foarte multi, dar eu incerc sa fiu mai galagios si mai prezent", a declarat prim-ministrul Florin Citu, la Radio Guerrilla.De asemenea, este de asteptat ca in sedinta de Guvern, programata pentru joi dupa-amiaza, Executivul sa adopte masurile de relaxare ce urmeaza a fi aplicate de la 1 iunie."Am prezentat un calendar al relaxarilor - 1 iunie, 1 iulie, 1 august. Ne tinem de acest calendar. In sedinta urmatoare de Guvern - cred ca sedinta o sa fie joi sau vineri - vom avea masurile pentru 1 iunie. Daca este nevoie sa ajustam si pentru celelalte perioade, vom ajusta acum. Am avut discutii cu cei care sunt afectati direct, vom imbunatati unele dintre masuri in functie de aceste discutii", a afirmat Florin Citu, marti, inaintea sedintei conducerii PNL