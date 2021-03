Legea salarizarii ar putea avea, in premiera, criterii de performanta

"Despre modificarile la Legea salarizarii: Anvelopa salariala e aproape 11% din PIB , a ramas acolo anul acesta. Legea salarizarii lucreaza in interiorul ei. Pe langa asta, trebuie sa introducem criterii de performanta. Se spune ca nu se poate, ba se poate! Daca romanii simt ca atunci cand lucreaza cu statul nu e performanta, e clar. Veniturile trebuie sa fie legate de performanta, de aici pornim, asta e obiectivul. In aceasta anvelopa salariala. Sunt oameni buni in sectorul public care trebuie premiati, sunt oameni care nu trebuie sa fie acolo. Se face un audit in fiecare minister, sper sa faca ministrii, ca de aici pornesti", a declarat Florin Citu la B1 TV.Premierul a adaugat ca, in paralel, se va face si digitalizarea, iar sefii de institutii vor avea mandate."In paralel se face si digitalizarea, care e o reforma si natural va elimina foarte multe elemente care nu-si au rost in sectorul public. Va fi un sistem diferit in care si sefii de institutii nu o sa fie acolo pe viata, o sa fie mandate, evaluari mult mai transparente. Mai multe lucruri vor aparea transparent: limitarea numarului de CA-uri, de membri in CA-uri. Sunt lucruri care se intampla concomitent: legea salarizarii, legea pensiilor, digitalizare, reforma companiilor de stat, reforma conducerii companiilor de stat. Trebuie sa fortam anul acesta reforma statului, ca de 30 de ani nu s-a facut aproape nimic", a mai declarat Florin Citu.