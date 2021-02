Liviu Malureanu, numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Alti trei secretari de stat desemnati de premier

Liviu Malureanu ( USR ) o va inlocui in functie pe Violeta Vijulie, eliberata din functia de presedinte al ANFP printr-o alta decizie a premierului.Tot marti, Ovidiu Burdusa a fost eliberat din functia de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni in locul acestuia fiind numita Oana Ursache.De asemenea, Raul-Calin Pop a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.Printr-o alta decizie a prim-ministrului, George-Aurelian Catean a fost desemnat secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.