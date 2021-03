Maria Madalina Turza, numita consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului

In bilantul activitatii sale, Madalina Turza a subliniat, printre altele, initiativele sale privind reforma procesului de adoptie."La finalul acestei etape, incerc sa sumarizez cateva dintre elementele de reforma si masurile pe care le-am gandit si implementat in beneficiul celor carora mi-am dedicat timpul si priceperea: 1. Am reglementat in premiera serviciile de RESPIRO pentru copiii cu dizabilitati si am securizat finantarea europeana pentru acestea. 2. Am infiintat un Program de finantare pentru servicii RESPIRO pentru adultii cu dizabilitati destinat DGASPC - in 7 judete din tara se vor infiinta in acest an centre RESPIRO. 3.Am activat linia de finantare a ANDPDCA destinata ONG-urilor pentru infiintarea de servicii de zi, echipe mobile si servicii respiro pentru copiii si adultii cu dizabilitati. 4. Am gandit si implementat un amplu program de eficientizare, monitorizare si control a procesului de adoptie - peste 9000 de copii adoptabili, o noua Lege a Adoptiei si normele metodologice aferente - Planul de Actiune - Copii, NU DOSARE! 5. Am creat impreuna cu Ministerul Educatiei primele locuri dedicate pentru elevii cu CES in licee si scoli profesionale (Parteneriat ANDPDCA-MEC)", a declarat Madalina Turza. Premierul Florin Citu a decis, luni, numirea Floricai Chereches in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii.Decizia privind numirea Floricaai Chereches in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii a aparut, luni seara, in Monitorul Oficial.