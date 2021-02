Fosta politista Irina Alexe (USR PLUS), pensionata la 42 de ani cu pensie speciala, numita secretar de stat la Interne

Astfel, Irina Alexe a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie publicata joi, 25 februarie, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Norocel-Pompiliu Stroe a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.Irina Alexe a fost propusa de USR PLUS pentru aceasta functie in ministerul condus de Lucian Bode PNL ). In 2016, ea a fost in centrul unui scandal public dupa ce s-a aflat ca s-a pensionat la doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei in acea perioada. Ea primise gradul de chestor la doar 35 de ani. Este membra PLUS si a mai fost secretar de stat in MAI in guvernul Ciolos.Tot joi, seful Executivului i-a numit pe Mihai Pasca si George Bogdan Ilea in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei si a eliberat-o din functia de secretar de stat la acelasi minister pe Lidia Barac.De asemenea, Maria Stefania Manea a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei.Totodata, Dragos Lucian Radulescu si Mihaela Popa au fost eliberati din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei. De asemenea, seful Executivului a decis numirea lui Catalin Boboc in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.