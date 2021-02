Orban pregateste un amendament care prevede calatorii gratuite pentru studenti. Citu: "Daca nu vine cu sursa de finantare, ar insemna o crestere a deficitului bugetar"

Citu a fost intrebat, vineri seara, despre amendamentul care prevede 24 de calatorii gratuite pentru studenti, si a declarat urmatoarele "Impactul bugetar il vedem in amendament. Efectele ar insemna, daca acest amendament nu vine cu sursa de finantare, ar insemna o crestere a deficitului bugetar.Dar eu sunt sigur ca un amendament de acest fel va veni in Parlamentul Romaniei fara sa afecteze deficitul bugetar. Asta inseamna ca va veni cu sursa de finantare de undeva. Ori se taie cheltuieli din alta parte, ori... nu stiu. Vom vedea amendamentul. Dar eu va spun ca nu putem sa crestem deficitul bugetar cu nicio suma, de aceea, eu sunt sigur ca acest amendament va avea si sursa de finantare".Premierul a afirmat ca nu se asteapta si la alte amendamente in Parlament la OUG privind masurile fiscal-bugetare pentru acest an.Deputatul liberal florin Roman a anuntat ca a pregatit impreuna cu Ludovic Orban un amendament la OUG care urmeaza a fi aprobata in Parlament care sa prevada 24 e calatorii gratuite pentru studenti.