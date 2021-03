Orban sustine ca nu sunt probleme cu numirea secretarilor de stat. Citu ar fi transmis ca nu poate onora unele numiri propuse de partid

"A fost o discutie. (...) In unele situatii este necesara modificarea legislativa, despre asta este vorba. Si mai este o situatie in care este o numire pe mandat si trebuie sa se termine mandatul, in rest nu sunt probleme. (...) Noi am avut o procedura, sunt propunerile formulate de organizatii, este o Comisie de evaluare a candidaturilor, se face evaluarea candidaturilor, comisia propune Biroului Politic National , Biroul Politic National valideaza si pune pe masa premierului", a spus Orban, la Palatul Parlamentului.Potrivit liderului liberal, Comisia de evaluare urmeaza sa mai analizeze mai multe noi candidaturi, dupa ce propunerile initiale nu au fost acceptate, dupa care acestea vor fi validate in Biroul Politic National al PNL si transmise premierului Florin Citu Conform unor surse politice, prim-ministrul Florin Citu a informat , in sedinta Biroului Executiv al PNL de luni, ca o serie de numiri in functii de secretar de stat nu pot fi facute.