Florin Citu anunta ca s-au vaccinat 100.454 de persoane in ultimele 24 de ore UPDATE

Potrivit comunicarii oficiale a Comitetului National pentru Vaccinare, un numar de 41.358 de persoane s-au vaccinat cu primar doza, iar 59.096 de persoane au fost imunizate cu cea de-a doua doza. Cele mai multe persoane s-au vaccinat cu Pfizer - 83.237.S-au inregistrat in ultimele 24 de ore un total de 111 reactii adverse. Totalul persoanelor care au primit cel putin o doza se rdicia la 3.491.189."100.454 persoane vaccinate, in ultimele 24 de ore. Am promis, am facut! Romania, hai ca se poate!", a scris Florin Citu joi pe Facebook Si presedintele Klaus Iohannis a afirmat, dupa ce a vizitat joi centrul de vaccinare de la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta, ca Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare l-a instiintat ca astazi vom depasi 100.000 de persoane vaccinate intr-o singura zi. Noi stam in Romania extraordinar de bine cu aceasta campanie de vaccinare ", a adaugat seful statului.