Premierul a aprobat solicitarea catre Comisia Europeana ca Romania sa beneficieze de inca 8 milioane de doze de vaccin

"Asiguram dozele de vaccin necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze astfel de COVID-19. Am aprobat astazi transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa beneficieze de inca opt milioane de doze de vaccin BioNTech/Pfizer din cele 200 de milioane negociate suplimentar la nivel european.Este vorba, mai exact, de solicitarea a inca 8.055.394 de doze de vaccin, care se vor adauga celor 12.780.080 milioane de doze produse de BioNTech/Pfizer si contractate deja de Romania. Altfel spus, doze vitale care vor asigura imunizarea a 10.417.737 de persoane, care se pot intoarce la o viata normala", afirma Florin Citu, marti, intr-o postare pe Facebook Premierul adauga ca, in plus fata de vaccinurile BioNTech/Pfizer, "mai avem cele 3.408.215 de doze produse de Moderna si contractate deja de Romania"."Fiecare persoana vaccinata inseamna mai multe vieti salvate si un pas in plus castigat impotriva COVID-19", conchide Citu.