Florin Citu: "Campania de vaccinare va fi accelerata. Se vor organiza centre drive-through si maratoane pentru imunizare"

Prim-ministrul a avut, luni, la Palatul Victoria , o intalnire cu reprezentantii autoritatilor locale.El a aratat ca primarii de orase, municipii, comune si reprezentantii Consiliilor Judetene reprezinta un sprijin important pentru informarea corecta a oamenilor si pentru a face mai usor accesul la vaccinare. Am discutat astazi cu reprezentantii autoritatilor locale mai multe solutii care sa faciliteze accesul oamenilor la vaccin. Avem in vedere organizarea, in weekend-uri, a centrelor de vaccinare drive-through si a maratoanelor pentru vaccinare. De asemenea, va continua vaccinarea prin cabinetele medicilor de familie. In prezent, peste 3.000 de medici de familie si-au aratat disponibilitatea de a se implica in procesul de vaccinare, speram ca si altii sa se alature acestui efort comun.Vom merge mai departe in ceea ce priveste amenajarea centrelor de vaccinare in incinta operatorilor economici pentru imunizarea angajatilor si a familiilor acestora. Pentru comunitatile rurale sau mai greu accesibile , dar si unde nu sunt amenajate centre de vaccinare, vom sustine activitatea centrelor mobile, o solutie eficienta, avand in vedere ca incepand cu 4 mai se va putea face imunizarea cu doza unica din serul produs de compania Johnson & Johnson ", a scris Citu, pe pagina de Facebook a Guvernului.El a subliniat ca vaccinarea este vitala pentru a proteja sanatatea populatiei si pentru revenirea treptata a Romaniei, din perspectiva economica, sociala si culturala."Voi continua colaborarea cu autoritatile locale, suntem deja la a treia intalnire in mandatul de prim-ministru", a conchis premierul.