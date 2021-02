Premierul Citu, despre posibilitatea testarii elevilor in scoli: "Cineva s-a grabit sa puna acel document in spatiul public"

Seful Executivului a precizat ca nu trebuie sa vina parintii cu formularul de consimtamant completat la unitatea de invatamant Florin Citu a afirmat sambata, faptul ca Ministerul Sanatatii s-a grabit sa puna pe site acel formular prin care parintele isi da consimtamantul pentru testarea rapida a copilului care va avea simptome de COVID-19 la scoala."Cineva s-a grabit sa puna acel document in spatiul public pentru ca am vazut si comunicatul Ministerului Educatiei care spune altceva, spune exact ce este in ordinul comun al Ministerului Educatiei si al Ministerului Sanatatii. Vor fi situatii exceptionale cand vor fi aceste teste. Nu testam pe toata lumea din prima zi. Sunt persoane cu copii care vor avea simptome si atunci va trebui sa fie completat acel formular, nu trebuie sa vina lumea cu formularul completat la scoala. Ar trebui sa citim comunicatul Ministerului Educatiei in acest sens si acolo se dau detalii si ordinul comun semnat de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii", a explicat premierul.Prim-ministrul a adaugat ca vor fi in continuare aceleasi criterii, care au functionat bine."Si pana acum am avut aceasta situatie. Aveam copii care daca aveau simptome, la trei copii intr-o clasa , se inchidea clasa. Nu trebuie sa reinventam ceea ce am facut pana acum, a functionat foarte bine si vom merge in continuare pe aceleasi criterii. (...) Detaliile sunt in ordinul comun si din ce stiu eu Ministerul Educatiei a comunicat sau va comunica exact pe aceasta tema astazi ca sa fie foarte clar pentru toata lumea ce se intampla cu aceste formulare", a concluzionat Citu.