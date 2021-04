Florin Citu il apara pe ministrul Ghinea in scandalul PNRR: "Nu avea cu ce sa greseasca. Suntem intr-un proces de negociere"

"In acest moment, si trebuie sa fie clar pentru toata lumea - suntem intr-un proces de negociere a acestui plan. Noi avem niste prioritati in Romania pe care le sustine coalitia, dar este clar ca aceste prioritati trebuie puse in acest sistem pe care il are Comisia Europeana de a da acesti bani. Suntem intr-o perioada de negociere, stiti ca doar o singura tara a depus pana acum acest program, nu vad in acest moment nicio problema. (...) Au fost negocieri online si ministrii de resort au fost alaturi de ministrul Ghinea ", a declarat Florin Citu, la Parlament, unde a participat la o sedinta a coalitiei de guvernare.Intrebat daca ministrul Ghinea a gresit, el a spus: "N-avea cu ce sa greseasca"."In acest moment suntem in negocieri , stiti foarte bine structura, exista mandat pentru minister de a negocia aceasta forma a PNRR (...), iar coordonarea negocierii - eu sunt cel care coordoneaza, se face sub supervizarea mea. Acest proiect are supracontractare, a fost o decizie a coalitiei de a se merge pe o suma mai mare si acum negociem. (...) Inca nu avem o forma finala. (...) Vom face o prioritizare in functie de cum vin aceste surse (de finantare - n.r.) si vom face toate proiectele din programul de guvernare", a explicat premierul.El a mentionat ca toate ministerele s-au implicat in acest proces si se vor implica in continuare, respectiv ambii vicepremieri, coalitia de guvernare.