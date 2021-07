Premierul Cîțu explică strategia României de a achiziționa 120 de milioane doze de vaccin anti-COVID: "Nu le-am cumpărat, sunt comandate''

"Nu le-am cumpărat. Sunt comandă. (...) Strategia de a cumpăra vaccin este o asumată la nivelul întregii Uniunii Europene. Toată lumea are aceeaşi strategie (...), toate ţările merg pe aceeaşi direcţie. Strategia a fost iniţial făcută de Comisia Europeană, luând în calculul şi acest sistem de revânzare al vaccinului sau donaţii pentru alte ţări (...). Deci, este o strategie în care noi am luat parte. Dacă nu participam la această strategie, poate că n-am fi avut vaccin la fel de repede", a afirmat Cîţu, la Palatul Victoria , întrebat de ce a fost nevoie ca România să cumpere 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID şi cât vor costa ele."Nu le-am cumpărat, sunt comandate aceste doze şi nu sunt pentru un an, sunt pentru mai mulţi ani. Pentru că de la început s-a ştiut clar că pandemia poate nu trece în primul an şi poate e nevoie de doze pe următorii ani. Aceste doze sunt şi pe anul viitor".Premierul a adăugat că preţul total al dozelor va fi cunoscut atunci când România va trebui să le achite."Vom vedea care este factura finală atunci când le vom plăti. Multe dintre ele le-am vândut, preţul a mai scăzut la unele dintre ele. Deci, nu există un cost fix la început. În primul rând, se face comanda şi apoi avem şi factura ", a explicat Florin Cîţu.