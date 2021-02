Premierul Citu, propunere soc pentru administratia publica: persoanele care ocupa posturi de conducere sa fie evaluate la trei ani si sa aiba cel mult doua mandate

"Voi propune coalitiei, luni, ca posturile de conducere sa fie cu mandat in administratia publica, cu evaluare la trei ani, sa ai maxim doua mandate, dupa care trebuie sa te misti in cadrul administratiei. Asta inseamna un corp de functionari publici asa cum se face in toate tarile dezvoltate si cum noi inca nu avem", a aratat premierul, intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria El a subliniat ca prin noua lege a salarizarii presedintele tarii va avea cel mai mare salariu din sectorul bugetar, iar veniturile vor fi acordate in baza performantei."Obiectivul meu nu este acela de a elimina ceva, este acela de a reaseza modul in care veniturile sunt alocate in sectorul public. Dorim sa facem aceasta legatura directa intre performanta si venituri. In acelasi timp avem si cateva alte principii. Unul care a fost enuntat de foarte multe ori in spatiul public, era vorba de salariul presedintelui - sa fie cel mai mare in sectorul bugetar. De aici au fost tot felul de exceptii date. Vrem sa corectam aceste exceptii. Noua lege a salarizarii unitare vrea sa faca aceasta modernizare", a spus premierul.Citu a precizat ca are sustinerea PNL pentru implementarea reformelor."Cu siguranta, PNL este un partid care isi doreste reforma si veti vedea ca vom face reforma impreuna, alaturi de PNL. Ati vazut liderii PNL care sustin reforma si in spatiul public, exact in directia pe care am enuntat-o. Noi avem un program de guvernare, acolo sunt enuntate clar principiile pe care vrem sa le punem la baza acestei societati, pe care o cladim acum si imi este clar ca am sustinerea PNL", a afirmat el.Premierul a mentionat ca in 2020 Romania a avut una dintre cele mai mici rate ale somajului din Uniunea Europeana si cea mai mare crestere economica in trimestrul IV."Au fost 1.400.000 de oameni in somaj tehnic - sume care au fost platite de la bugetul de stat. Dupa aceea am ajutat revenirea acestora la locul de munca, prin plata a 41,5% din salariul brut. Daca ne uitam la cifre, vedem ca nu am pierdut locuri de munca, din contra, rata somajului a scazut constant anul trecut si avem una dintre cele mai mici rate ale somajului din Uniunea Europeana - si faptul ca aceste efecte nu se vad in economie, pentru ca avem si cea mai mare crestere din UE in trimestrul IV. Deci este clar ca economia a performat, ca locurile de munca au ramas. Ne uitam la consum... veniturile au fost acolo. Deci, sumele alocate de la buget au suplinit acest cost", a precizat Citu