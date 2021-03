Premierul Citu, sageti catre politistii care au protestat fata de inghetarea salariilor: "Nu i-am mai vazut in aceste zile sa spuna ceva despre cazul de la Onesti"

"Trebuie sa fie o reforma, dar aceasta trebuie sa fie o discutie cu ministrul respectiv sa vedem care sunt planurile si unde vrem sa ducem aceasta institutie. Eu v-am spus ca vreau sa fac o reforma a statului din temelii, in toate cotloanele sale. Asta implica si aceste institutii. Cred ca veti vedea mai mult si cand va aparea si legea pensiilor rediscutata, si legea salarizarii", a afirmat Florin Citu, intrebat miercuri la postul B1 Tv, cand va fi reformata Politia Romana.El a adaugat ca a vazut saptamana trecuta protestul politistilor, insa acum nu i-a vazut iesind sa spuna ceva despre cazul de la Onesti."Dumneavoastra si toti imi spuneti ce trebuie sa faca ministerul. Eu imi aduc aminte in aceste zile de protestul politistilor, in strada toti, suparati, suparati. Nu i-am mai vazut in aceste zile sa spuna ceva despre cazul de la Onesti. Nu am vazut pe cineva din sindicate sa iasa sa ne spuna ceva", a comentat prim-ministrul.Tot miercuri, premierul Florin Citu a afirmat, referindu-se la cazul de la Onesti, unde un barbat de 68 de ani a sechestrat si apoi a ucis doi muncitori, ca a cerut ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode , o ancheta rapida, iar daca se va dovedi ca au fost vinovati din cadrul lucratorilor din politie , acestia sa fie facuti raspunzatori.Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau a declansat o ancheta la Chimcomplex, dupa ce doi angajati ai companiei au fost ucisi luni intr-un apartament din Onesti. Aceasta in conditiile in care familiile victimelor considera ca acestea nu ar fi trebuit sa se afle in acel apartament. Compania a transmis ca verificarile pe care cei doi muncitori le faceau in apartament faceau parte din fisa postului, fiind puse la dispozitia organelor de cercetare toate docmentele necesare. Politistii au protestat, saptamana trecuta, la Cotroceni . La manifestatie au fost folosite fumigene si sindicalisti din Politie s-au imbrancit cu jandarmii.Ministrul de Interne a prezentat a raportul preliminar in cazul de la Onesti. Lucian Bode a anuntat ca seful si adjunctul Politiei Bacau au fost inlocuiti din functii si ca a sesizat parcehtul.