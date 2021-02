Premierul Florin Citu cere ancheta la Apele Romane dupa angajarea unei foste chelnerite pe post de inginer la Iasi

"In urma informatiilor aparute in spatiul public, am cerut Corpului de Control al Prim-Ministrului sa investigheze situatia de la Apele Romane.In mandatul meu, asa cum am promis, cer profesionalism, integritate, competenta si transparenta.Mesajul acesta nu este doar pentru cei cu functii de conducere, este pentru toti cei care lucreaza in sectorul public: fara penali in functii publice;- profesionisti;- fara nepotisme;- fara conflict de interese", a scris premierul pe pagina sa de Facebook Anterior noul ministrul al Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat la Digi FM ca se impune un control pe aceasta tema. Acesta se angajeaza ca in maximum doua saptamani (imediat ce se numesc secretarii de stat la minister ) sa inceapa "o analiza punctuala pe numirile de la Apele Romane"." "Am vazut o situatie care mi-a dat de gandit, am vazut persoane fara pregatire de specialitate la Apele Romane, lucrurile trebuie analizate de la judet la judet, de la administratie bazinala, la administratie bazinala si trebuie sa profesionalizam aceasta institutie. O sa vedem in cursul primaverii iarasi cat de mare o sa fie presiunea pe aceasta institutie pentru ca in perioada inundatiilor trebuie sa asigure acel suport tehnic si de specialitate de care are nevoie fiecare cetatean pentru a se simti in siguranta si sunt inadmisibile numirile politice de persoane care nu au absolut nicio legatura cu domeniul", a spus ministrul. Un inginer din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut - Barlad povesteste cum angajata Simona Iancu nu stia nici macar sa deshida un calculator. "I-au explicat ca trebuie sa dea enter, domnisoara a apasat pe ecranul calculatorului. A vazut ca nu s-a deschis a mai insistat o data, tot nu s-a deschis calcultator. Colegii au intrebat: Totusi, nu ati mai lucrat dupa terminarea facultatii? Ba da, am lucrat cinci ani la Master. Oh, super, cinci ani, dar totusi nu-i cam mult la master? Ah, da, dar la Master Club. Lucrase la un club care se numea Master. Si avea abilitati pentru case de marcat, atunci cand apesi pe ecranul casei de marcat."