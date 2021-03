Premierul Florin Citu: "E sinucigas sa introduci taxe intr-o perioada in care economia este sub potential. N-o vom face"

Premierul Citu a spus in cadrul conferintei ca nu intentioneaza sa mareasca taxele existente si nici sa introduca altele. In opinia prim-ministrului solutia pentru micsorarea deficitului pana in 2024 este colectarea mai eficienta a taxelor. Acest deziderat ar urma sa fie atins prin digitalizare."Va dezvalui o discutie pe care am avut-o la Comisia Europeana. Toata lumea ne intreaba cum putem sa facem aceasta reducere a deficitului pana in 2024, de la 9,8% la 3%. Am tot vazut in spatiul public ca se incalzeste o ciorba ma veche, asta cu taxele. Nu, nu introducem taxe. Sa introduci taxe intr-o perioada in care dinamica economiei e sub potential e sinucigas, sau sa cresti taxe. Nu sunt adeptul cresterii taxelor. Nu cred in cresterea taxelor cand economia e sub potential, e sinucigas", a spus sambata seful Guvernului.