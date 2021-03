Premierul Florin Citu exclude impunerea unor noi restrictii de Paste: "Nu exista niciun scenariu in care Romania intra in lockdown. Revenim la normalitate"

"Revenim la normalitate, impreuna, daca vom continua sa fim responsabili!In luna martie primim 2.6 milioane doze de vaccin.In luna aprilie primim cel putin 3.1 milioane doze de vaccin.Am avut grija sa aloc resursele necesare ca pana la finalul lunii septembrie sa avem cel putin 10.4 milioane de romani vaccinati cu ambele doze de vaccin.P.S. Nu exista NICIUN scenariu in care Romania intra in lockdown. Am promis ca tinem Romania deschisa de Craciun si de Revelion, ne-am tinut de cuvant. Va asigur ca asa va fi si in perioada Sarbatorilor de Paste", a scris pe Facebook premierul Florin Citu.Presedintele Iohannis a declarat marti, 9 martie, in cadrul unei conferinte de presa centrata pe prioritazarea investitiilor in educatie ca autoritatile nu au in vedere un lockdown total spunand ca evidenta cresterea numarului de cazuri. El a facut apel la populatie sa nu iroseasca "ce s-a castigat prin vaccinare"."Haideti sa nu irosim ce am castigat pana acum prin campania de vaccinare. Campania merge foarte bine. Trebuie sa avem grija sa nu ne inecam la mal.Starea de alerta va fi prelungita in aceasta saptamana si restrictiile in vigoare vor fi pastrate. Circulatia pe timp de noapte va fi restrictionata mai devreme, probabil de la orele 22.00.