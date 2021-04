Premierul Florin Citu, mesaj de Pastele Catolic: Viata spirituala ne hraneste speranta si ne ajuta sa fim mai puternici

Citu a subliniat ca "viata spirituala ne hraneste speranta si ne ajuta sa fim mai puternici in incercarile prin care trecem uneori". Credinciosii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici lutherani se pregatesc sa celebreze Invierea Domnului, cu aceeasi incredere si speranta in puterea credintei si a binelui, chiar daca si anul acesta Sfintele Sarbatori Pascale vor fi marcate de conditiile impuse de pandemie.Apreciez responsabilitatea si solidaritatea pe care comunitatile religioase le-au manifestat in toata aceasta perioada si pentru indemnul adresat credinciosilor ca masurile dispuse de catre autoritati sa fie riguros respectate. Viata spirituala ne hraneste speranta si ne ajuta sa fim mai puternici in incercarile prin care trecem uneori.Doresc tuturor sarbatori pline de sanatate, lumina si bucurie, cu increderea ca impreuna vom avea puterea de a depasi greutatile, mergand solidari pe drumul Invierii! Cristos a Inviat!", a afirmat premierul Florin Citu, sambata, intr-un mesaj postat pe site-ul Guvernului.