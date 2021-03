Premierul Florin Citu nu este de acord cu certificatul de vaccinare: Creeaza o discriminare in societate

"Cei care se vaccineaza au deja certificat de vaccinare. Este o adeverinta care spune ca te-ai vaccinat", a declarat Florin Citu, la B1TV. Premierul a adaugat ca un astfel de certificat ar crea o discriminare , avand in vedere ca vaccinarea nu a fost pentru toate categoriile de persoane."Creeaza o discriminare in societate. Pana nu am dat sansa tuturor romanilor sa se vaccineze, nu are niciun sens sa introducem astfel de documente si asta este discutia si la nivel european. Deci ar fi, din punctul nostru de vedere, sa introducem astazi un document, pana cand nu am dat sansa tuturor romanilor sa se vaccineze, ar crea discriminari. Sunt oameni care ar putea spune ca eu am vrut sa ma vaccinez , dar nu am putut pentru ca nu au fost vaccinari si atunci nu inteleg de ce altcineva care se vaccineaza si a fost intr-o alta etapa ar trebui sa aiba acest certificat de vaccinare. Pana nu luam toate persoanele sa se vaccineze, nu are sens sa discutam despre asa ceva. Mi se pare o discutie care nu are sens in momentul asta", a declarat Florin Citu.