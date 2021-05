Florin Citu: "Planul National de Redresare si Rezilienta e un program al Guvernului. Nu trebuie sa mearga in Parlament"

Seful Executivului a mai spus ca ramane de vazut care va fi procedura saptamana viitoare, iar daca va fi o sedinta a Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru convocarea unui plen reunit, atunci va fi prezent in Parlament."Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite . Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face. Sunt obligat pentru ca sunt senator, daca se reunesc, voi merge in Parlament", a afirmat Florin Citu, dupa intalnirea cu partenerii sociali si liderii PSD joi la Palatul Victoria Chestionat despre faptul ca mai multe partide politice au cerut ca PNRR sa fie prezentat in Parlament, premierul a raspuns: "Care partide politice au cerut? E un partid politic. Eu am avut si am toata deschiderea sa discut cu toti partenerii sociali si cu toate partidele politice. Raman la fel de deschis in continuare sa prezint ce vrem sa facem pentru Romania, sa fie transparent, iar ei sa duca mesajul mai departe, nu sa distorsioneze". PSD a cerut in mai multe randuri ca PNRR sa fie prezentat in Parlament.Premierul a mai declarat ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o joi, la Palatul Victoria, cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta, pe capitole, cu toate bugetele si elementele de reforma cuprinse in document, subliniind ca nu a negociat PNRR cu partenerii de discutii.Alaturi de liderul social-democratilor, la discutii au participat liderul BNS, Dumitru Costin, si Florin Jianu , presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania."Aceasta discutie nu are nimic special (...) noi ne intalnim cu sindicate, patronate si cu partide politice pentru a prezenta PNRR. Au fost intalniri inainte, vor mai fi si alte intalniri. (...) Astazi, unele sindicate si unele patronate au ales sa faca parte din delegatia PSD, surprinzator, dar asta este. Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, in special partea de reforme, de Comisia Europeana si astazi am prezentat aceste elemente. Elemente de reforma care au fost aprobate sau discutate in coalitie, coalitie care are in spate voturile romanilor, reforma pe care o asteapta romanii, reforma pe care o voi implementa", a spus Florin Citu, joi, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu presedintele PSD.