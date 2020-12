Prioritatile premierului Florin Citu pentru sedinta de Guvern de saptamana viitoare: prelungirea masurilor active si a programului IMM Invest, realizarea proiectului de buget

"Sunt cateva lucruri pe care le-am pregatit pentru sedinta urmatoare care o sa fie saptamana viitoare si sunt cateva prioritati care sunt in special pentru combaterea efectelor negative generate de pandemie si cateva necesare pentru sustinerea mediului de afaceri si finalizarea constructiei bugetului pe 2021", a anuntat, Citu, in prima sedinta de Guvern."Toate aceste lucruri trebuie sa le avem gata saptamana viitoare. In primul rand, avem promovarea proiectului de ordonanta de urgenta pentru prelungirea masurilor active pana la 30 iunie 2021. Aici este Ministerul Muncii, doamna ministru trebuie sa fim gata saptamana viitoare", a adaugat acesta.Premierul a vorbit si despre prelungirea unor scheme de ajutor de stat."Promovarea proiectului de ordonanta de urgenta privind prelungirea termenului de aplicare a programului guvernamental IMM invest pana la 30 iunie 2021 si aprobarea noului subprogram Agro IMM Invest cu aplicare pana la acelasi termen, imediat dupa primirea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene. Pana in data de 24 decembrie va fi emisa decizia de autorizare de catre Comisia Europeana.Avem aceasta decizie, deci trebuie sa mergem mai departe. Tot legat de schema de ajutor de stat, Comisia a emis decizia de prelungire cu 6 luni a perioadei de functionare a schemei de ajutor de stat pentru companiile mari. Gradul de finantare si garantare aferenta pozitiilor oferite au fost deja aprobate si sunt inaintate spre publicare in Monitorul Oficial", a mai declarat Florin Citu.De asemenea, trebuie finaizat actul normativ pentru acordarea unui ajutor firmelor din sectorul HoReCa."Mai avem promovarea proiectului de ordonanta de urgenta prin care este instituita schema de ajutor de stat privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul HoReCa - turism, structuri de cazare, structuri de alimentatie si turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de Covid-19. Aici este domnul ministru Claudiu Nasui!Pentru saptamana viitoare ar trebui sa fim gata cu toate avizele. Stiti foarte bine ca aceasta schema a fost deja notificata la Comisia Europeana dupa ce vor fi transmise toate clarificarile necesare in vederea verificarii compatibilitatii schemei de ajutor de stat se va realiza si o notificare oficiala, urmand ca decizia de autorizare sa fie emisa in procedura accelerata", a mai precizat premierul.Un alt act normativ anuntat de premier este proiectul de ordonanta pentru prelungirea unor facilitati fiscale in contextul pandemiei Covid-19, iar un altul vizeaza promovarea unor masuri fiscal-bugetare pentru mentinerea indemnizatiei aferente functiilor de demnitate publica la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020.