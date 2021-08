Propunerea premierului Cîțu pentru șefia Ministerului de Finanțe. ”Am să îi cer dlui preşedinte PNL să convoace Biroul Politic Naţional”

Şeful Executivului a anunţat, sâmbătă, 14 august, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria , că îi va solicita preşedintelui PNL Ludovic Orban , convocarea Biroului Politic Naţional pentru viitoarea nominalizare la MFP."Am să îi cer dlui preşedinte (al PNL - n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere - propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice", a declarat premierul Florin Cîţu.În prezent, interimatul în funcţia de ministru al Finanţelor este asigurat de şeful Executivului.Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, Vilceanu este de profesie economist, cu un doctorat facut in cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, obtinut in 2016. Primul sau loc de munca a fost ca economist, in 2004, la SC Trefo SRL, urmat mai apoi, doi ani mai tarziu, de functia de director economic la Rominex Mining Engineering.In 2006 acesta intra in politica, iar timp de trei ani conduce filiala din Gorj a Tinereului Social Democrat (TSD). In 2011 Vilceanu isi schimba orientarea si intra in PDL , unde a fost pe rand secretar executiv, prim-vicepresedinte iar mai apoi, intre 2013 - 2015, presedinte PDL Gorj. Dupa fuziunea cu PNL, Vilceanu ramane la sefia filialei liberale din Gorj pana in prezent.Intre 2012 si 2016 liberalul este consilier judetean la CJ Gorj, dupa care ajunge in Parlament la Camera Deputatilor, mai intai in 2016 iar apoi in 2020.Potrivit declaratiei de avere, Vilceanu detine 7 terenuri, o parte in Timisoara si o parte in comuna Runcu din judetul Gorj, intre care conduce cu un BMW Seria 5. In ce privesc economiile, liberalul are doua conturi bancare in care se regaseste in total 38.000 de lei si detine titluri de stat in valoare de 730.000 de lei (n.red.: 148.000 de euro). Cu toate astea, Vilceanu are de inapoiat un imprumut contractat in 2020, in valoare de 560.000 de lei.La capitolul venituri, Vilceanu a primit anul trecut o leafa totala de 137.000 de lei, o chirie de 157.000 de lei pentru inchirierea unei hale industriale din Timisoara si 733.000 de lei din lichidarea unei societati comerciale.