PSD ii cere demisia in alb lui Florin Citu: "Sa se activeze daca va rata tinta de vaccinare"

Reprezentantii PSD au transmis ca Guvernul este "marcat de scandaluri, confuzie si incompetenta.""Sufera toata lumea din cauza unor incompetenti! Este numai si numai vina lor! Premierul Citu trebuie sa isi depuna demisia in alb care sa se activeze daca va rata tinta de vaccinare, pentru ca el este in fruntea acestui Guvern marcat de scandaluri, confuzie si incompetenta!", se arata pe pagina de Facebook a PSD.Social-democratii au criticat modul in care se desfasoara campania de vaccinare."Campania de vaccinare se indreapta cu pasi repezi spre un rasunator esec! Doar 30% dintre batranii si bolnavii cronici au fost vaccinati pana in acest moment, iar numarul celor inscrisi pe platforma online scade vertiginos, semn ca lumea isi pierde increderea.Cu cat se cearta mai mult Citu cu Voiculescu, PNL cu USR + etc., si cu cat ei insisi incalca mai des regulile anti-COVID-19, cu atat scade increderea in vaccinare. Tinta de 10,4 de milioane de persoane imunizate se transforma treptat intr-o misiune imposibila, ceea ce inseamna o prelungire la nesfarsit a obligatiilor impuse populatiei.", se arata intr-un mesaj al PSD postat luni pe Facebook.Premierul Florin Citu a anuntat ca tinta in privinta vaccinarii, in cel mai pesimist scenariu, este 5 milioane de persoane imunizate pana la finalul lunii mai."Sunt doua luni foarte importante pentru noi, aprilie si mai, pentru ca in aceste doua luni vom avea aproape 8 milioane - 8,3 milioane de doze de vaccin care intra in Romania si sunt foarte importante, pentru ca la finalul lunii mai ar insemna, in cel mai pesimist scenariu, sa avem aproape 5 milioane de persoane vaccinate si intr-un scenariu optimist - 6,3 milioane de persoane vaccinate. 5 milioane de persoane vaccinate este o cifra importanta pentru noi, pentru ca reprezinta aproape 35% din populatia adulta care trebuie vaccinata si este momentul, cred eu, ca este important la sfarsitul lunii mai sa vorbim de revenirea economiei", a declarat Florin Citu la inceputul lunii.