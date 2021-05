Reactia premierului Citu la investigatia Recorder "O minciuna cat o tara": Am cerut o informare la Corpul de control VIDEO

"Am vazut cateva stiri, nu am vazut reportajul respectiv. Am cerut o informare la Corpul meu de control intern si vom vedea dupa aceea ce decizii vom lua, dar ati vazut, de fiecare data, chiar si in baza unor astfel de reportaje, am trimis Corpul de control si, ca de fiecare data, concluziile le vom face publice, dar astept intai nota de informare de la Corpul de control", a afirmat Florin Citu, intrebat despre ancheta Recorder potrivit careia nu au fost plantati puieti in toate parcelele din evidentele Ministerului Mediului, din campania "O padure cat o tara".