Romania ar urma sa produca vaccin anti-COVID la Institutul Cantacuzino. Florin Citu: "Vom trece de 50.000 de vaccinari in luna martie"

Prim-ministrul a efectuat doza de rapel la Spitalul Universitar din Bucuresti, ocazie cu care a dat declaratii reprezentantilor presei."Vom trece de 50.000 de vaccinari in luna martie si vom merge apoi spre tinta de 100.000, pe care ne-am propus-o. Vaccinuri sa avem. Am trecut printr-o perioada grea, la inceputul lunii februarie, o vom depasi. Deja numarul programarilor este in crestere si va creste in continuare", a declarat Florin Citu.In acelasi timp, premierul a declarat ca Romania a depus un dosar pentru obtinerea autorizarii de a produce vaccin anti-COVID la Institutul Cantacuzino.Pana acum, Institutul "Cantacuzino" a obtinut autorizatia de distributie angro a medicamentelor imunologice si a produselor din "lantul rece" "Vom incerca sa producem vaccinul la Cantacuzino, vom vedea ce vaccin va fi produs. Am inceput discutiile, asteptam raspunsul Comisiei Europene in acest sens", a spus Florin Citu.